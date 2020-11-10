أبو مازن يعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة صائب عريقات

وقال أبو مازن، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تواجهها القضية الفلسطينية".
وأضاف الرئيس، "تفتقد فلسطين اليوم، هذا القائد الوطنى، والمناضل الكبير الذى كان له دورٌ كبير فى رفع راية فلسطين عاليا، والدفاع عن حقوق شعبنا وثوابته الوطنية، فى المحافل الدولية كافة، وكان له دوره البارز عندما كان عضواً فى الوفد الفلسطينى فى مؤتمر مدريد للسلام فى العام 1991، ووزيراً للحكم المحلى، وعمله الدؤوب رئيساً لدائرة المفاوضات التابعة لمنظمة التحرير، وعضواً فى المجلس التشريعى الفلسطينى لدورتين متتاليتين، وتوج ذلك بتقلده أمانة سر وعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".
وتابع: سيتذكر أبناء شعبنا، الفقيد الكبير الدكتور صائب عريقات، ابن فلسطين البار، الذى وقف فى المقدمة مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه فى ساحات العمل والنضال الوطنى وفى الساحة الدولية.
وتقدم الرئيس من أسرة الفقيد الكبير وزوجته وأبنائه وبناته بالتعازى والمواساة، معلنا الحداد بتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام.
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