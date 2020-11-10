رئيس البرلمان العربى: جلسات الحوار الليبى مرحلة مفصلية نحو إنهاء النزاع

وأوضح رئيس البرلمان العربى، وفقا لبيان صحفى، أن هذا الحوار يمثل مرحلة مفصلية ونقطة تحول مهمة نحو إنهاء سنوات من النزاع سعيا لتحقيق طموحات الشعب الليبى فى السلام الشامل والاستقرار الدائم فى ليبيا.
وطالب رئيس البرلمان، جميع الأطراف الليبية الانخراط بشكلٍ بناءٍ فى الحوار وتغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبى الشقيق، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة تدعم سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهى جميع أشكال التدخلات الأجنبية فى الشأن الليبى الداخلى وتنقل ليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
وثمَّن رئيس البرلمان، الجهود المُخلصة التى بذلتها الجمهورية التونسية الشقيقة لاستضافة جلسات الحوار بين الأشقاء الليبيين، وحرصها الشديد على تهيئة وتوفير الظروف الملائمة لإنجاح الحوار وتحقيق الهدف المنشود منه.
وأكد رئيس البرلمان العربى، على استعداد البرلمان التام لتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة المُمكنة للتوصل إلى حل وطنى شامل ومتكامل للأزمة الليبية على صعيد مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبى الشقيق من العيش بأمان وسلام وتنمية واستقرار.
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