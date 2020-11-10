وفاة صائب عريقات متأثرا بإصابته بـ كورونا

ونعى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبومازن، كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، والذى كان قد نقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا، وذلك حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشغل عريقات منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما أنه كان من كبار مستشارى الرئيس الفلسطينى محمود عباس وشغل مناصب رفيعة فى عهد سلفه ياسر عرفات.