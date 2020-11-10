أبدى رئيس كوت ديفوار المنتخب الحسن واتارا استعداده لإجراء حوار بناء مع المعارضة الإيفوارية في إطار احترام النظام الدستوري. ودعا رئيس كوت ديفوار المنتخب - في كلمة له، وفقا لراديو (أفريقيا 1) اليوم الثلاثاء - زعيم المعارضة الرئيس السابق هنري كونان بيديه (86 عاما) إلى لقاء ثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لإجراء حوار صريح وصادق بهدف استعادة الثقة، حيث رفضت المعارضة الاعتراف بفوز واتارا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأنشأت مجلسا وطنيا انتقاليا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس كوت ديفوار المنتخب يبدي استعداده لإجراء الحوار مع المعارضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.