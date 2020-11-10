امين جامعة الدول العربية تصدر بيانا بعد وفاة صائب عريقات

نعى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وفاة صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقدم أبو الغيط العزاء لأسرة الفقيد الراحل ولزوجته وأبنائه وبناته، معبرا عن حزنه الشخصي "لوفاة صديق عزيز عرفه منذ أكثر من ثلاثين عاما، في إطار الانخراط في جولات التفاوض المختلفة مع إسرائيل، حيث لعب عريقات دورا محوريا ككبير للمفاوضين الفلسطينيين".
وقال أبو الغيط إن "خبرة عريقات الكبيرة ودرايته الواسعة بتفاصيل ملفات التسوية أهلته للقيام بدور رئيسي خلال العقود الماضية".
وتابع أبو الغيط أنه "يشعر بحزن عميق لأن عريقات يغادر دنيانا قبل أن يرى حلم الدولة الفلسطينية النور"، مؤكدا أن "نضال عرفات وغيره من أبناء فلسطين المخلصين لن يذهب سدى، وأن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال لأنه يخاصم العصر ويسير عكس اتجاه التاريخ".
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