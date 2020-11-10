لبنان يعلن الإغلاق التام 15 يومًا للحد من انتشار كورونا

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، قال دياب، بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع: "اتخذنا قرار الإقفال التام اعتبارًا من السبت 14 نوفمبر الجارى، ولغاية يوم الأحد 29 من الشهر ذاته".

كما أكد الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون، فى وقت سابق من اليوم، أن "الوضع المترتب على تفشى وباء كورونا أصبح خطيرًا جدًا"، لافتًا إلى أن "قرار الإقفال الذى سيتم اتخاذه، سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية، كى تتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها".