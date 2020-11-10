أبو الغيط ينعى صائب عريقات.. ويجرى اتصالاً بأبومازن

نعى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمزيد من الحُزن والأسى، وفاة الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصفًا إياه بصاحب التاريخ السياسى والنضالى المشرِف.





وأجرى أبو الغيط اتصالاً هاتفيًا بالرئيس محمود عباس أبو مازن، أعرب خلاله عن "صادق عزائه ومواساته فى رحيل صديقٍ مخلص، ورفيق درب ونضال له مكانته المميزة فى قلب الرئيس وقلوب الفلسطينيين جميعًا".

وتقدم أبو الغيط بالعزاء لأسرة الفقيد الراحل ولزوجته وأبنائه وبناته، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته، مشيرًا إلى أن سيرة الراحل ستظل مصدر فخر لأسرته وبلده وأمته العربية.

وعبّر أبو الغيط عن حزنه الشخصى لوفاة صديق عزيز عرفه منذ أكثر من 30 عامًا، فى إطار الانخراط فى مسيرة التفاوض الطويلة مع إسرائيل، والتى لعب فيها عُريقات دورًا محوريًا ككبير للمفاوضين الفلسطينيين.

وقال أبو الغيط إن خبرة عُريقات الكبيرة ودرايته الواسعة بتفاصيل ملفات التسوية أهلته للقيام بدورٍ رئيسى خلال العقود الماضية، خاصة وأن هذه الخبرة كانت مقرونة دومًا بحسٍ وطنى عالٍ، وإنكارٍ للذات، وتفانٍ نادر من أجل القضية التى عاش من أجلها طول عمره، مستذكرًا ما تمتع به الفقيد من حسٍ عروبى صادق، وإيمانٍ عميق بالقضايا العربية وليس فقط القضية الفلسطينية.

وتابع أبو الغيط أن ما يفاقم الحزن أن رحيل عريقات جاء قبل خروج الدولة الفلسطينية إلى النور، مؤكدًا أن نضال الشعب الفلسطينى لن يذهب سُدى، وأن الاحتلال الإسرائيلى إلى زوال لأنه يخاصم العصر ويسير عكس اتجاه التاريخ.