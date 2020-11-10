الصحة الفلسطينية: تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس ”كورونا”

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم /الثلاثاء/، إنه تم تسجيل 660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ،و14 حالة وفاة. وقالت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن 588 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.1%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

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