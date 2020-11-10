عاجل.. إصابة وزير الصحة السودانى بفيروس كورونا

وقالت الوزارة، إن نتيجة الفحص المعملى لفيروس كورونا لوزير الصحة، ومدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية بالوزارة، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجى، جاءت إيجابية.

وأوضحت أنه فور شعورهم بالأعراض تم إجراء الفحص المعملي وجاءت النتيجة إيجابية لكل منهم، مشيرة إلى أن المصابين يتلقون العلاج، وهم بحالة صحية جيدة، وأن وزير الصحة يتابع عمله الوزارى من الحجر الصحى.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.