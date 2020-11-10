اغتيال المحامية والناشطة الليبية حنان البرعصي في بنغازي

أكدت وسائل إعلام ليبية، ظهر اليوم الثلاثاء، اغتيال المحامية والناشطة المدنية حنان البرعصي، على يد مسلحين في مدينة بنغازي.
وذكر شهود عيان أن المحامية والناشطة الليبية لقيت مصرعها حين أطلق عليها مسلح النار، ساعة خروجها من أحد المحال التجارية في بنغازي.
وتُعرف حنان البرعصي باتهاماتها لمسؤولين في الشرق الليبي بالفساد والإثراء غير المشروع، وقد سبق أن تعرضت لمحاولة اغتيال، واتهمت مسؤولا في شرق ليبيا بتدبير المحاولة.
وقبل يومين، أعلنت البرعصي في مقطع فيديو أن ابنتها تعرضت لمحاولة اغتيال، متوعدة بالتصدي لمن يقف وراءها.
وتُعرف المحامية والناشطة الليبية بقرب مواقفها من الجيش الوطني الليبي، لكنها لا تخفي انتقاداتها لعدد من المسؤولين الكبار في شرق ليبيا تتهمهم بالفساد.
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