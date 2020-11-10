ليبيا تسجل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفاد المركز الوطنى لمكافحة الأمراض فى ليبيا، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن حالات الإصابة بالفيروس وصلت إلى 70 ألفا وعشر حالات، منها 27 ألفا و541 حالة نشطة، وتعافى 41 ألفا و512 مصابا، فى حين توفى 957 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء فى البلاد.

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