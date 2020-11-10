السودان ينفى فرار جنود إثيوبيين عبر الحدود إلى أراضيه

بعد تقارير عن نزوح آلاف الإثيوبيين إلى السودان هربا من القتال الدائر شمالى البلاد، نفت مصادر فى الجيش السودانى لـ"سكاى نيوز عربية" فرار جنود إثيوبيين عبر الحدود إلى أراضيه.





وبحسب "سكاى نيوز"، عبر آلاف الإثيوبيين إلى الأراضى السودانية، الثلاثاء، هربا من المعارك الدائرة فى إقليم تيجراى الإثيوبى المتاخم لولايتى القضارف وكسلا السودانيتين، وفق ما أفاد مسؤول سودانى.

وقال السر خالد مدير مكتب معتمدية اللاجئين السودانية فى مدينة كسلا الحدودية، لـ"فرانس برس": "منذ الأمس واليوم (الاثنين والثلاثاء) عبر إلى منطقة حمداييت السودانية بمحاذاة ولاية كسلا، ألفا إثيوبى.. نقوم بإجراءات حصرهم وتسجيلهم".

ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فكى محمد، الثلاثاء، إلى "وقف فورى للأعمال الحربية" فى تيجراى، المنطقة التى تسعى للانفصال فى إثيوبيا، حيث تشن أديس أبابا منذ 4 نوفمبر عملية عسكرية واسعة النطاق.

وقال على حسابه على "تويتر": "أشجع الأطراف على الحوار لإيجاد حل سلمى بما فيه مصلحة إثيوبيا"، مضيفا أن الاتحاد الإفريقى، ومقره أديس أبابا، مستعد للمساعدة على حل الأزمة.

وأضاف: "أتابع بقلق تصعيد المواجهة العسكرية فى إثيوبيا" مذكرا "بتمسك" الاتحاد الشديد بسيادة إثيوبيا الوطنية.