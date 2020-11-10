السعودية تسجل 471 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء تسجيل 471 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة فى المملكة 351455 حالة، من بينها 7598 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 794 حالة حرجة.





كما تم تسجيل 493 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 338281 حالة، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية. فيما بلغ عدد الوفيات 5576 حالة ، بإضافة 17 حالة وفاة جديدة، لافتةً إلى أنه تم إجراء 64590 فحصا مخبريا جديدا.

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