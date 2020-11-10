صور.. بيت لحم تتزين مبكرا استعدادا لأعياد الميلاد

وبدأت الاستعدادات مبكرا لرسم الأمل، مع الإعلان عن إنتاج لقاحات ضد فيروس كورونا، ودعوات برفع هذه الغُمة.

وتأمل مدينة بيت لحم، فى استقبال عشرات الآلاف من الوافدين، للاحتفال بذكرى مولد السيد المسيح.