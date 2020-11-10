وفى مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، شدد عون على ضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على احتواء فيروس كورونا، وتخفيف تداعياته، حتى تتمكن المؤسسات الصحية من أداء دورها فى علاج المصابين، حسبما نقلت الوكالة اللبنانية الرسمية للإعلام.
وقال عون: "لاحتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التى ستُتخذ، والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".
وأضاف: "قرار الإقفال الذى سيتخذ، سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عون يحذر: الوضع الصحى فى لبنان خطير جدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.