عون يحذر: الوضع الصحى فى لبنان خطير جدًا

وفى مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، شدد عون على ضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على احتواء فيروس كورونا، وتخفيف تداعياته، حتى تتمكن المؤسسات الصحية من أداء دورها فى علاج المصابين، حسبما نقلت الوكالة اللبنانية الرسمية للإعلام.

وقال عون: "لاحتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التى ستُتخذ، والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة".

وأضاف: "قرار الإقفال الذى سيتخذ، سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها".