العراق يسجل 375 حالة انتحار منذ بداية 2020

وقال فى بيان صحفى، بحسب "روسيا اليوم"، إن "عدد حالات الانتحار فى عموم العراق لعام 2020 بلغ 375 حالة منها 168 لذكور، و153 لإناث، و7 حالات لأحداث".
وأضاف : "العاصمة بغداد سجلت 68 حالة، تلتها محافظة البصرة بـ47 حالة".
وأشار الغراوى: "أغلب الحالات تكون عن طريق الشنق أو استخدام الطلق النارى أو الغرق أو استخدام السم أو الحرق".
وبين أن "الأسباب التى تدفع للانتحار نفسية واقتصادية واجتماعية والاستخدام السيء للاتصالات وضعف الواعظ الدينى".
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