الخليج – واس : طالبت النيابة العامة “باستشعار المسؤولية تجاه البيئة من حولنا والغطاء النباتي التزام قانوني”، وقالت: يُحظر العبث بموارد الطبيعة وكل ما من شأنه الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار ومنها ما كان لغرض الاحتطاب، وحذرت من تطبيق العقوبات الجزائية المشددة طبقاً لنظام البيئة لعام ١٤٤١هـ، وهي السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثين مليون ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النيابة العامة : السجن والغرامة عقوبة الإضرار بالغطاء النباتي وقطع الأشجار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.