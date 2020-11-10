“الجوازات” تجدد التذكير بضرورة تسجيل بصمات أفراد أسر المقيمين

جددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، التذكير بضرورة تسجيل الخصائص الحيوية لأفراد أسر المقيمين بالمملكة. وشددت على ضرورة المبادرة بتسجيل بصمات أفراد أسرة المقيمين في المملكة، لجميع الأفراد من 6 سنوات فأكثر. وأشارت “الجوازات” إلى أن تسجيل الخصائص الحيوية لأفراد عائلة المقيمين في المملكة يُعد من المتطلبات الأساسية لإتمام الإجراءات التي تتعلق بهم.

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