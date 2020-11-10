بسبب كورونا .. تعليق صلاة الجمعة بجامع الجزائر الأعظم ابتداء من 13 نوفمبر

قررت وزارة الشؤون الدينية فى الجزائر، تعليق إقامة صلاة الجمعة فى جامع الجزائر الأعظم الذى تم تدشينه يوم 29 أكتوبر الماضى وأقيمت فيه أول صلاة بمناسبة ذكرى المولد النبوى.





وبعد أول صلاة جمعة قبل 5 أيام فى هذا الجامع، الذى يعد ثالث أكبر جامع فى العالم بعد الحرمين الشريفين فى المملكة العربية السعودية، تبين للمسؤولين أن "حساسية الوضع الوبائى الراهن المرتبط بجائحة كورونا" تقتضى تعليق إقامة صلاة الجمعة فيه ابتداء من يوم 13 نوفمبر على أن تستأنف مستقبلا بمجرد ما تتوفر شروط إقامتها. وأوضح بيان وزارة الشؤون الدينية، بحسب "روسيا اليوم"، أن الوزارة "سجلت أن جامع الجزائر قد استقطب الجمعة الماضية أعدادا هائلة من المصلين، وبقدر ما كانت الصورة التى رسمها المصلون داخل قاعة الصلاة جميلة وحضارية، فقد تخلل هذا الحضور الكثيف تسجيل ملاحظات وتجاوزات حذرت اللجنة العلمية من تداعياتها المحتملة على الصحة العمومية".

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