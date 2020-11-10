بن سلمان : السعودية والعراق عازمان على توسيع العلاقات الثنائية

وأعلن بيان سعودى عراقى مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، تعاون السعودية والعراق فى تأمين الحدود المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن التطرف والإرهاب يمثلان تهديدًا وجوديًا للمنطقة والعالم، لإبعاد التوترات عن المنطقة.
وأكد البيان على أهمية توسيع التعاون الثنائى بين السعودية والعراق، حيث وجه العراق الدعوة للشركات السعودية للاستثمار، إضافة إلى التأكيد على أهمية التعاون فى مجال الطاقة وتبادل الخبرات مع المملكة،
وأوضح الجانب العراقى أنه يعمل على تطبيق اتفاق الربط الكهربائى مع المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى وجود مذكرة تفاهم بخصوص الربط الكهربائى، وأنه تم شراء 400 ميجاوات من الطاقة السعودية.
كما أعرب الجانب العراقى عن عميق الشكر للملكة السعودية على دعمها بغداد بمستلزمات طبية لمواجهة كورونا،
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