تونس تسجل أكثر من 1400 إصابة بفيروس كورونا

وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن إجمالى عدد الإصابات بلغ 72 ألفاً و993 إصابةً، فيما بلغ إجمالى حالات الوفيات 2006 حالات.

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