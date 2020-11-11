انتخابات مجلس النواب الأردنية .. بدء فرز الأصوات لتحديد عضوية 19 نائبا

وذكرت الهيئة العليا المشرفة على الانتخابات، أن "العملية شهدت مشاركة مليون و387 ألفا و679 ناخبا وناخبة، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ممن يحق لهم الاقتراع".

وتنص المادة 26 من قانون الانتخاب الأردنى، أنه "على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من العملية، ويحق لكل مرشح أو مفوض قائمة أو من ينتدبه خطيا أى منهما حضور عملية الاقتراع والفرز فى الدائرة الانتخابية ومراقبتها، ولا يجوز أن يكون لأى مرشح أو مفوض قائمة أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق".

وقررت الهيئة المستقلة للانتخاب، ولأول مرة، تشكيل لجان خاصة لتدقيق واحتساب النتائج النهائية للانتخابات فى الأقاليم الثلاثة.

ويهدف تشكيل اللجان إلى احتساب الأصوات وتدقيقها بشكلها النهائى فى الدوائر الانتخابية فى الأقاليم الثلاثة، وعدم اقتصارها على اللجنة المركزية الخاصة فى عمان لتسريع التدقيق وعدم التأخير بإعلان النتائج، وسيتم إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب الـ19، عقب مصادقة مجلس مفوضى الهيئة عليها.