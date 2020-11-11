الأمم المتحدة تنعى صائب عريقات

وجدد جوتيريش فى بيان صادر عنه اليوم، التزامه والتزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود المبذولة للجمع بين الأطراف بهدف التوصل إلى حل عادل ومستدام، يقوم على دولتين جنباً إلى جنب، فى سلام وأمن.
وكان صائب عريقات، قد توفى أمس الثلاثاء، متأثرا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وشغل عريقات منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما أنه كان من كبار مستشارى الرئيس الفلسطينى محمود عباس وشغل مناصب رفيعة فى عهد سلفه ياسر عرفات.
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