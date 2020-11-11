السودان يتوقع تدفق 200 ألف إثيوبى جراء الصراع فى إقليم تيجراى

قالت مصادر مطلعة، وفقا لوكالة "سونا" السودانية، إنها تتوقع دخول أكثر من مئتى ألف إثيوبى خلال الأيام المقبلة لولاية القضارف، الأمر الذى يفوق قدرات وإمكانات الحكومة، مشيرة إلى ضرورة "إيجاد مواقع آمنة بعيدة عن الحدود لإيواء الفارين من الحرب والذى يتطلب موافقة وتحرك السلطات الاتحادية لإقامة المعسكرات فى ظل انعدام الخدمات الأساسية فى تلك المناطق بالحدود الشرقية".

وأفات الوكالة بأن اللاجئين الذين وصلوا لمناطق اللقدى والقضيمة وحمداييت داخل الحدود السودانية تخطى الستة آلاف شخص حتى الآن، مضيفة أن العالقين بالضفة الشرقية للنهر فى انتظار العبور لدخول الأراضى الآمنة داخل العمق السودانى فى تزايد مستمر.