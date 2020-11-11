برئاسة ولي العهد.. مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش عدداً من تقارير الوزارات

الخليج – واس : رأس ولي العهد، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات المرتبطة بفيروس كورونا، حيث تضمن الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وحالة العناية المركزة، ومستجدات الخدمات المقدمة.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن حالة سوق العمل في المملكة، متضمناً استراتيجية وهيكل وخصائص سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص، وخارطة الطريق، وإنجازات الوزارة وأبرز التحديات.

كما تابع المجلس العرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال التقرير الاقتصادي الربعي وتحليل أثر جائحة كورونا، متضمناً المؤشرات الاقتصادية وأهم التطورات الاقتصادية محلياً ودولياً، والتوقعات المستقبلية، وتحليلاً لأبرز المرئيات.

واطلع المجلس على العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال نتائج قياس أداء الأجهزة العامة في مؤشرات ومبادرات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمؤشرات المسندة.

واستعرض أيضاً العرض المقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بشأن برنامج التنمية الريفية المستدامة متضمناً برنامج الإعانات الزراعية “ريف”، الذي يهدف إلى ترشيد الإعانات الزراعية ورفع كفاءتها في القطاع الزراعي بالمملكة، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي يتطلع لتطوير القطاع الريفي الزراعي لتحسين مستوى دخل صغار المزارعين والأسر الريفية.

وناقش التقرير المقدم من وزارة المالية حيال الأداء الربعي للميزانية العامة للدولة، والعرض المقدم من وزارة المالية في شأن مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 2021م.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.