عاجل.. وفاة رئيس الوزراء البحرينى

ونعى الديوان الملكى البحرينى رسميا الفقيد الذى توفى صباح اليوم فى مستشفى مايو كلينك فى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين بإعلان الحداد الرسمى أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل فى الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.

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