بعد إدانته باغتيال الحريرى.. الادعاء يطلب مؤبد لسليم عياش ومصادرة ممتلكاته

طالب الادعاء فى قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريرى، المحكمة الجنائية الدوية، بإصدار حكم بالسجن المؤبد على سليم عياش، الذى أدين بارتكاب الواقعة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر.





ووفقا لوكالة "فرانس برس"، استمع القضاة فى جلسة يوم الثلاثاء، إلى مرافعات شفهية للمدعى العام، ومحامى الدفاع عن سليم عياش، والممثلين القانونيين للمتضررين.

وقال المدعى نايجل بافواس للمحكمة إن السجن المؤبد سيكون حكما عادلا ومناسبا للمدان، مشيرًا إلى أن هذه العقوبة هى الأشد لدى الجنائية الدولية.

وأضاف: "لماذا السجن المؤبد؟ تلك جرائم بالغة الخطورة... ويعد هذا الهجوم الإرهابى الأخطر الذى يقع فى الأراضى اللبنانية"، فيما يبحث الادعاء أيضا مصادرة ممتلكات عياش الذى حكم عليه غيابيا.

يشار إلى ان سليم عياش ضمن أربعة أعضاء من "حزب الله"، اتهمتهم المحكمة الدولية الخاصة فى لبنان، باغتيال رفيق الحريرى فى فبراير عام 2005، حيث أدين عياش فى 18 أغسطس الماضى بعد استمرار المحاكمة لستة أعوام.