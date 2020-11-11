أدنوك الإماراتية تعلن إنتاج أول كمية من الغاز غير التقليدى

وقالت أدنوك، إن كمية الغاز من امتياز حوض غاز الذياب غير التقليدى الموجود فى الرويس على مسافة 200 كيلومتر غرب مدينة أبوظبى.
ويأتى إنتاج أول كمية من امتياز حوض غاز الذياب فى الرويس بعد عامين فقط من توقيع أدنوك و"توتال" الفرنسية، اتفاقية امتياز تاريخية تعد الأولى من نوعها فى المنطقة فى مجال الغاز غير التقليدى.
كما يمثل هذا الإنتاج المرة الأولى التى ينجح فيها مشروع لتطوير الغاز غير التقليدى فى الشرق الأوسط بضخ إنتاجه إلى خط الأنابيب فى مرحلة مبكرة من جدول المشروع.
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