الأسد: بعض الدول تمنع اللاجئين السوريين من العودة إلى وطنهم

وأضاف الرئيس السورى، فى كلمته فى افتتاح المؤتمر الدولى حول عودة اللاجئين فى دمشق، أن هناك دولًا استقبلت اللاجئين أجبرتهم على البقاء فيها بالترهيب، مؤكدا أن أغلبية السوريين فى الخارج راغبون بالعودة إلى بلدهم.
وشدد الأسد على أن الغرب بقيادة أمريكا وكذلك تركيا، عملوا على نشر الإرهاب لتفتيت الدولة السورية.
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