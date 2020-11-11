فتح مجلس الضمان الصحي التعاوني باب التقديم على وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمقر المجلس بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية : 1- كبير مسؤولي الجودة والتحليل : – بكالوريوس في التسويق ، التواصل ، التأمين ، أو ما يعادلها . – خبرة 6 سنوات على الأقل . – يفضل شهادة محترف خدمة عملاء معتمد . – إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة . – خبرة في المقاييس المتعلقة بالعملاء . – يفضل خبرة في قطاع التأمين الصحي أو الجهات الحكومية أو الرقابية . 2- كبير محللي تجربة المستفيد : – بكالوريوس في ” التسويق ، التواصل ” أو ما يعادلها . – خبرة 6 سنوات على الأقل . – إجادة الإنجليزية تحدثاً وكتابة . – خبرة في رسم رحلات العملاء وتخطيط الخدمات . – خبرة في التأمين الصحي أو الحكومية أو جهة رقابية . وحول موعد التقديم ، أكد أنه متاح من اليوم الأربعاء 25 / 3 / 1442 هـ ، الموافق 11 / 11 / 2020 م ، وذلك عبر الربطين التاليين على الترتيب من هنـــــــــاو هنــــــــــا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الضمان الصحي” يعلن عن وظائف شاغرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.