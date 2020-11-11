محافظ خميس مشيط يدشن منصة همة التطوعية

الخليج – فهد الهائج: دشن محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مساء اليوم منصة همة التطوعية باستهلاكية خميس مشيط .

يرافقه مدير شرطة المحافظة العميد محمد البناوي

حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ، تلى ذلك القرآن الكريم ، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الاستهلاكية بخميس مشيط سعيد بلدم كلمة بهذه المناسبة ، تلاها كلمة مدير برنامج منصة همة التطوعية باستهلاكية خميس مشيط سعيد أبونخاع ، ثم قدم مدير منصة همة عوض القحطاني عرضًا مرئيًا ، بعد ذلك تم إطلاق أول مبادرة لمنصة همة “معاً لنسعدهم” وهي عبارة عن تسليم ١٠٠ كرسي متحرك بقيمة ١٢٠ ألف ريال تم تقديمها من فاعل خير وتسليمها للجمعيات الخيرية وهي : جمعية خيبر الجنوب ، وجمعية وادي بن هشبل ، وجمعية عازم الخيرية ، وجمعية محايل للإعاقة ، وجمعية سند الأهلية ، وفريق جازم التطوعي لذوي الإعاقة .

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