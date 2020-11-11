قصف حوثى على أحياء سكنية بـ الحديدة

وقالت مصادر، وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن القصف أدى إلى نزوح عدة عائلات من قرية القازة الواقعة جنوب غرب مديرية الدريهمى بالحديدة، غربى اليمن، مؤكدة أن عددا من العائلات اضطرت إلى النزوح متجهة إلى مناطق آمنة، وذلك خوفا على أرواحهم نتيجة القصف المستمر.

يأتى ذلك بالتزامن مع عقد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اجتماعا فى مدينة المخا الساحلية، غربى اليمن، مع فريق الحكومة الشرعية بلجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، فى تحرك أممى لخفض التصعيد الذى أشعلته ميليشيات الحوثي، واستهدف تفجير الوضع عسكريا فى جميع قطاعات وجبهات الحديدة.