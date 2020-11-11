دعت جامعة الدول العربية المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري والقيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية أرواح الأسرى الفلسطينيين وكفالة حقوقهم القانونية. وقال الدكتور سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، في تصريح اليوم /الأربعاء/، إن استشهاد الأسير "كمال أبو وعر" المريض بالسرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سياسة الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وهي جريمة إسرائيلية جديدة لا ينبغي أن تسجل رقما جديدا مضافا في سجل الإجرام الإسرائيلي المستمر الذي يتطلب الإدانة والتنديد فحسب، بقدر ما تمليه على الضمير الإنساني ومنظمات حقوق الإنسان وجهات العدالة الدولية من مسئوليات في أعمال قواعد و مبادئ القانون الدولي الإنساني في حماية أرواح الأسرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجامعة العربية تدعو المنظمات الدولية للتدخل الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين وكفالة حقوقهم... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.