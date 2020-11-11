أبو الغيط : العلاقات العربية الأوروبية تقف على أساس متين من الرؤى...

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العلاقات العربية- الأوروبية تقف على أساس متين من الرؤى المشتركة، والتقارب الثقافي الممتد، والأواصر المتينة بين الشعوب والمجتمعات، وأن ثمة ملفات تمثل مصدر قلق مشترك أو تنطوي على مصلحة مشتركة، مثل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتصدي للإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكلها ملفاتٌ تنطوي على مصالح مشتركة للعرب والأوروبيين، داعيا إلى الحوار الصريح حول كافة هذه القضايا.
وقال "أبو الغيط"، في كلمته أمام الدورة الخامسة للقمة الأوروبية- العربية "شراكة استراتيجية" عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إن الشفافية وطرح المواقف المختلفة بكل وضوح -كما يحدث في هذا المنتدى المهم- هما السبيل الأقرب للوصول إلى نقاط الالتقاء، داعيا المؤسسات الدولية وشركاء التنمية للعمل على خفض ديون الدول الفقيرة، ومن بينها عدة دول عربية تواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة وضاغطة بسبب تداعيات جائحة فيروس "كورونا المستجد".
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