السجن 10 سنوات أو الغرامة مليون ريال للمعتدي على الممارسين الصحيين

أكدت وزارة الصحة أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً، يعتبر جريمة يعاقب عليها النظام.
وقالت “الصحة” في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “الاعتداء على الممارس الصحي لفظيّاً أو جسديّاً، جريمة يعاقب عليها النظام بالسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال”.
وأشارت الوزارة إلى أنه إمكان الجميع أخذ حقوقهم من خلال التوجه إلى حقوق وعلاقات المرضى أو الاتصال على 937.
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