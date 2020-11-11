الأسد يفتتح اليوم مؤتمرا دوليا حول عودة اللاجئين السوريين

يفتتح الرئيس السورى بشار الأسد فى قصر المؤتمرات بدمشق، اليوم الأربعاء، المؤتمر الدولى حول عودة اللاجئين السوريين، بحضور ممثلين عن عدة دول، بينها روسيا كرئيس مشارك للمنتدى.





وتتضمن أجندة المؤتمر الذى يستمر يومين، مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى الوطن، فى ظل وباء فيروس كورونا، بما فى ذلك التركيز على العوائق التى يفرضها الحصار الاقتصادى الغربى المفروض على سوريا.

وحسبما أفاد موقع روسيا اليوم، يناقش المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية وإعادة إعمار البنية التحتية للطاقة فى سوريا فى مرحلة ما بعد الحرب.

وكان معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، أكد فى وقت سابق أنه تم توجيه الدعوة إلى كل البلدان للمشاركة فى المؤتمر، باستثناء تركيا، على اعتبار أنه لا يمكن تأمل أى أمر إيجابى من قبل نظام أردوغان الداعم الأول للتنظيمات الإرهابية فى سوريا.

وأشار سوسان إلى أن بعض الدول تعرضت لضغوطات لثنيها عن المشاركة فى المؤتمر، مؤكدا أن روسيا والصين وإيران ولبنان الإمارات وباكستان وسلطنة عمان من بين الدول المشاركة فى المؤتمر، فيما تشارك الأمم المتحدة بصفة مراقب.

من جهة أخرى، أعلن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن دول الاتحاد لن تشارك فى مؤتمر اللاجئين فى دمشق.