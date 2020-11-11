الأردن يسجل 81 وفاة جديدة بكورونا

وبحسب "روسيا اليوم"، بلغ عدد الحالات التى أدخلت اليوم للعلاج فى المستشفيات المعتمدة 344، فيما غادرت 167 حالة المستشفيات بعد شفائها. ويبلغ إجمالى الحالات التى تتلقى العلاج فى المستشفيات 1784 حالة، منها 405 حالات على أسرة العناية الحثيثة. وتم إجراء 21342 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالى عدد الفحوصات 2117042، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى 25.3%.

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