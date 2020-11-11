أعلنت وزارة الصحة الأردنية الأربعاء تسجيل 81 وفاة و5419 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 126,401، والوفيات إلى 1,467.
وبلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 344، فيما غادرت 167 حالة المستشفيات بعد شفائها.
ويبلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1,784 حالة، منها 405 حالات على أسرة العناية الحثيثة.
وتم إجراء 21,342 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,117,042، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى 25,3%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يسجل81 وفاة و5419 إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.