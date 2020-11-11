الإمارات تدين ”الاعتداء الجبان” على مقبرة لغير المسلمين في جدة 

دانت الإمارات "الاعتداء الجبان" الذي استهدف مقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة غرب السعودية، وأدى إلى إصابة شخصين بجروح.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذا العمل، الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.
وأكدت الوزارة "تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها". كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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