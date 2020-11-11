القبض على شخص أطلق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بمدينة سكاكا

صرّح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف العقيد يزيد النومس، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر أقدم على إطلاق النار على ممارس صحي في مواقف أحد المستشفيات بمدينة سكاكا، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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