الجزائر تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

وبحسب "روسيا اليوم"، أكد أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشى كورونا، أن السبب الذى يقف وراء معاودة الإصابات للارتفاع هو عدم احترام المواطنين لشروط التباعد الاجتماعى، وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية كارتداء الكمامة، إلى جانب عدم التبليغ عن الإصابات.

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