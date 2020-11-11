الكاظمي يشدد على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية 

شدد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء على ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لافتا إلى أهمية مواصلة العمليات الاستباقية ضد التنظيمات الإرهابية.

وورد في بيان أن "الكاظمي ترأس اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد".

وأشار الكاظمي إلى التحديات التي تواجه البلاد، ومنها التحدي الأمني، ووجّه القوات الأمنية كافة بمواصلة العمليات الاستباقية من أجل تفويت الفرصة على الجماعات الإرهابية.

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "حماية المواطن وتوفير الأمن والاستقرار له، تعد من أولويات عمل الأجهزة الأمنية"، كما شدد على "ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية، لضمان الاستقرار الشامل في البلاد".