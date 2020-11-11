لبنان يسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا اليومية

وأوضحت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، أنه تم تسجيل 1915 حالة إصابة بين المقيمين و7 حالات بين الوافدين.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 763.

وذكرت أن عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 826، بينها 300 فى العناية المركزة.