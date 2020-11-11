تعليق العمل فى جميع المحاكم اللبنانية خلال فترة الإغلاق العام للبلاد

أصدرت السلطات اللبنانية، قرارا بتعليق العام بالمحاكم فى جميع أنحاء لبنان خلال فترة الإغلاق العام للبلاد والتى ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من السبت المقبل، وحتى نهاية شهر نوفمبر الجارى، للحد من تفشى وباء كورونا.





وذكر بيان مشترك صادر عن وزيرة العدل اللبنانية مارى كلود نجم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضى سهيل عبود، أن إقفال قصور العدل (المحاكم) وتعليق العمل فى الجلسات والأعمال الإدارية القضائية، يأتى امتثالا لقرار الدولة اللبنانية بإغلاق البلاد خلال الفترة ما بين 14 وحتى 30 نوفمبر الجارى فى ضوء الظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بوباء كورونا. وذكر البيان أنه يُستثنى من قرار تعليق العمل بالمحاكم، جلسات وطلبات البت فى إخلاء السبيل للمحبوسين احتياطيا أمام المحاكم وسلطات التحقيق القضائية، وقضايا الأمور المستعجلة أمام المحاكم المدنية فى حالات الضرورة القصوى فقط. وكان المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان، قد اتخذ أمس قرارا بالإغلاق العام للبلاد بصورة كُلية ابتداء من السبت المقبل ولمدة أسبوعين مع منع التجول خلال الفترة من الـ 5 عصرا وحتى الـ 5 فجرا، وذلك فى بعدما ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة أدت إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وعدم وجود أسرّة للمصابين فى وحدات العناية المركزة.

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