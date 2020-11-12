موسكو تؤسس مركز عسكرى للبحرية الروسية فى السودان

ينص الاتفاق بحسب قناة "العربية"، أن المركز المقترح سيكون قادرًا على استيعاب ما لا يزيد عن أربع سفن، بما فى ذلك السفن المزودة بتجهيزات نووية.

وتتطلع موسكو إلى زيادة نفوذها فى إفريقيا التى تتمتع بثروة معدنية كبيرة ولديها أسواق مربحة محتملة للأسلحة روسية الصنع.

واستضافت السلطات الروسية فى 2019، أول قمة بين روسيا وإفريقيا والتى عقدت فى سوتشى.

والسبب وراء الاتفاقية هو رغبة روسيا والسودان فى تعزيز وتطوير التعاون العسكرى بينهما، حسبما يفيد الاتفاق الذى يعود تاريخه إلى السادس من نوفمبر، ويحمل توقيع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

أما جيبوتى، التى تقع أبعد باتجاه الجنوب الشرقى وتتميز بموقع استراتيجى عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر على الطريق إلى قناة السويس، فتستضيف قواعد بحرية صينية وأمريكية وفرنسية فى حين تستخدم قوات بحرية أخرى كثيرا موانئها.