إحياء الذكرى الـ16 لرحيل عرفات فى الضفة الغربية

وبحسب "روسيا اليوم"، أحيا الآلاف فى مدينة رام الله اليوم الذكرى فى فعالية مركزية انطلقت من دوار المنارة وسط رام الله باتجاه ضريح عرفات، حيث وضع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ومحافظة رام الله والبيرة ليلى غنام إكليلا من الزهور على الضريح.

وشارك عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة "فتح"، وعدد من الوزراء، وممثلى القوى الوطنية والإسلامية فى الفعالية التى دعت إليها حركة "فتح".

وألقى العالول نيابة عن الرئيس الفلسطينى محمود عباس كلمة، أكد فيها المضى قدما على خطى الزعيم الراحل "حتى نيل الحقوق المشروعة لشعبنا".

وأقيمت كذلك فعاليات أخرى فى الخليل وجنين ومختلف المناطق الأخرى بالضفة الغربية.