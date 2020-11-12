البعثة الأممية بليبيا : مفاوضات اللجنة العسكرية تحقق نجاحا كبيرا

وأضافت البعثة الأممية فى تصريحات خاصة لقناة "العربية"، بأن المسؤولية تقع على ملتقى الحوار السياسى للتوصل لحل نهائى.

وانتهت جلسات اليوم الثانى من اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية 5+5، فى وقت سابق اليوم الأربعاء، فى سرت.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن عضو وفد الوفاق باللجنة، مختار النقاصة، قوله إن "أبرز ما تم مناقشته فى جلسة اليوم هو سحب الأجانب، ونزع الألغام، والبدء بعودة القوات لمعسكراتها وفتح الطريق الساحلى".

وأضاف أن مقر الاجتماعات (مجمع قاعات واغادوغو) توجد به قوة تأمين فقط لا غير.

وأوضح أنه تم تشكيل اللجان المسؤولة عن الإشراف على خروج المرتزقة، لافتًا إلى أنها مجتمعة لوضع خطة التنفيذ.

وكان مراسل "العربية" فى ليبيا أفاد بأن الجولة السادسة، التى انطلقت الثلاثاء، تبحث عددا من الملفات الأمنية والعسكرية وبينها وقف إطلاق النار بالكامل بحسب ما ينص اتفاق جنيف وغدامس.

وتناقش اللجنة ملفات بينها سحب وتفكيك المجموعات المسلحة من خطوط التماس قرب مدينتى سرت ومصراتة إلى ما بعد منطقة بوقرين.

كما تناقش الاجتماعات خروج العناصر الأجنبية والمرتزقة من الأراضى الليبية، وتشكيل الغرفتين الأمنيتين لتطبيق وقف إطلاق النار بالكامل بحسب اتفاق جنيف وغدامس، وفتح الطرق والمعابر الرئيسية التى تربط بين المدن الليبية.

وكان مراسل "العربية" فى سرت، قال إن أولى الأمور التى يناقشها المجتمعون هى سحب الوحدات العسكرية من منطقة سرت، الأمر الذى ترفضه بعض التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق التى من جهتها تبرأت من مواقف هذه التشكيلات.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، قالت فى بيان صادر عنها إن هذا الاجتماع يهدف إلى الإسراع فى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع فى الثالث والعشرين من أكتوبر فى جنيف واستكمالاً للمباحثات فى غدامس.