انتخابات برلمانية ورئاسية فى ليبيا فى مدة لا تزيد عن 18 شهرا

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ستيفانى ويليامز، اليوم الأربعاء، أن المشاركين فى ملتقى الحوار الليبى فى تونس توصلوا إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى البلاد فى غضون فترة لا تزيد عن 18 شهرا.





وقالت ويليامز، فى مؤتمر صحافى اليوم بالعاصمة التونسية بحسب "سبوتنيك" : "المشاركون فى ليبيا توصلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستورى".

وتابعت "الانتخابات ستعقد فى فترة لا تتجاوز 18 شهرا".

وأوضحت أن المناقشات فى تونس كانت بناءة، مبدية سعادتها بوتيرة سير تلك المفاوضات.

وكانت قد انطلقت، يوم الإثنين الماضى، أعمال ملتقى الحوار السياسى الليبى فى العاصمة التونسية بمشاركة رئيسة البعثة الأممية للدعم فى ليبيا بالإنابة، ستيفانى ويليامز، والرئيس التونسى قيس سعيد، حيث أكد الأخير، أن الحل للأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سلميا و "ليبيًا ليبيًا" بعيدا عن التدخلات الخارجية.

واجتمع الفرقاء الليبيون، فى عدة جولات حوارية فى المغرب ومصر وسويسرا، أدت إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافقات منها إقرار وقف إطلاق النار وتحديد طبيعة النظام السياسى والدستور الليبى القادم.