التحالف يعلن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثى على المملكة

وصرح المُتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العميد الركن تركى المالكى، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الخميس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها باتجاه المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتقود السعودية، منذ مارس 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فى سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة فى شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الميليشيات الحوثية أواخر 2014.
وبالمقابل تنفذ ميليشيا الحوثى، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، قوات سعودية ويمنية داخل اليمن وأراضى المملكة.
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