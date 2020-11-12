اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة

الخليج – واس : صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحـوثية الإرهـابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة.

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